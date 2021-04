Concessioni demaniali marittime, i consiglieri di 'Vibo Democratica' interrogano il sindaco (Di giovedì 1 aprile 2021) 77 del 17 luglio 2020 e pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020) ha disposto che: "….. per le necessità di rilancio del settore turistico ed al fine di contenere i danni, diretti e ... Leggi su zoom24 (Di giovedì 1 aprile 2021) 77 del 17 luglio 2020 e pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020) ha disposto che: "….. per le necessità di rilancio del settore turistico ed al fine di contenere i danni, diretti e ...

Advertising

fleinaudi : Certo noi della @fleinaudi tendiamo a farci benvolere. Prima i Navigator; poi i dipendenti Alitalia; ora i titolari… - fleinaudi : Il nostro @RoccoTodero con rara chiarezza ci illustra la questione delle concessioni demaniali turistico-ricreative… - riccardomagi : 1/2 Questa settimana il Parlamento voterà alcuni miei emendamenti alla #LeggeEuropea per la messa a gara delle conc… - ErnestoRocco1 : Proroga concessioni demaniali marittime: caso in parlamento #Castellabate #CastellabateNotizie #Cilento… - InfoCilentoWeb : Proroga concessioni demaniali marittime: caso in parlamento #Castellabate #CastellabateNotizie #Cilento… -