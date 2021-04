Calcio: Sassuolo, Locatelli e Ferrari non giocheranno contro la Roma (Di giovedì 1 aprile 2021) Sassuolo, 1 apr. - (Adnkronos) - "A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del Gruppo Squadra dell'Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile". Il Sassuolo annuncia i forfait di Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari, reduci dalla nazionale, per il match di sabato al Mapei stadium contro i giallorossi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021), 1 apr. - (Adnkronos) - "A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del Gruppo Squadra dell'Italia, ilcomunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partitain programma sabato prossimo 3 Aprile". Ilannuncia i forfait di Manuele Gian Marco, reduci dalla nazionale, per il match di sabato al Mapei stadiumi giallorossi.

