Calcio | Dybala | ' non era una festa ma ho sbagliato e mi scuso' **

(Di giovedì 1 aprile 2021) Torino, 1 apr. - (Adnkronos) - "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma hoa rimanere a cena fuori. Non era una, ma holo stesso e mi". Così su Instagram l'attaccante della Juventus Paulosi scusa per l'episodio che lo ha visto coinvolto con McKennie e Arthur. I tre giocatori, ieri sera, erano a casa del centrocampista statunitense per una cena e si sono intrattenuti nell'abitazione oltre l'orario del coprifuoco violando le norme anti-Covid.

"So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di. L'argentino, però, ha voluto precisare che "non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso" ha aggiunto l'argentino sul caso scoppiato ieri sera, quando è stato sorpreso insieme ad ...e l'incubo Covid leggi anche Cuadrado: "Vinciamole tutte, iniziando dal derby" Peraltroè stato uno dei giocatori che in Italia ha vissuto peggio il contagio da coronavirus . L'ha ...Dybala si è scusato su Instagram. Ieri sera, mercoledì 31 marzo, i carabinieri sono intervenuti a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, di calcio dove si ..."So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di Dybala. (ANSA) ...