Brasile ancora nella morsa del Covid | ieri il record di quasi 4mila morti

Ultime Notizie dalla rete : Brasile ancora

ISPI

Continua ad essere in balìa del Covid il, dove ieri si è registrato il nuovo record di vittime da coronavirus: le autorità sanitarie hanno registrato 3.869 morti nell'arco di 24 ore, infrangendo il triste primato di 3.780 vittime ...... Australia,, Canada, Colombia, Francia, Germania, Svizzera, Uruguay, USA). La 'ndrangheta è ... In Europa moltila considerano soltanto un fenomeno folcloristico italiano, mentre in altri ...Continua ad essere in balìa del Covid il Brasile, dove ieri si è registrato il nuovo record di vittime da coronavirus: le autorità sanitarie hanno registrato 3.869 morti nell'arco di 24 ore, ...Jeep ha avviato la fase delle prevendite in Brasile della nuova Jeep Compass con una serie speciale per celebrare gli 80 anni.