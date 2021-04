Bonucci positivo al Covid, la Juventus: “Giocatore in isolamento” (Di giovedì 1 aprile 2021) Non c'è pace per la Juventus. Nelle ultime ore è emerso il caso di Paulo Dybala, Arthur e Weston McKennie, sorpresi a una festa a casa del centrocampista statunitense, violando così le norme anti-Covid. I bianconeri non hanno avuto nemmeno il tempo di assimilare questo spiacevole episodio perché si sono trovati a dover fare i conti con la positività al Coronavirus da parte di Leonardo Bonucci.caption id="attachment 1112739" align="alignnone" width="2434" Bonucci, getty/captionCOMUNICATOLa Juventus ha reso noto l'accaduto con una nota sul proprio sito: "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Non c'è pace per la. Nelle ultime ore è emerso il caso di Paulo Dybala, Arthur e Weston McKennie, sorpresi a una festa a casa del centrocampista statunitense, violando così le norme anti-. I bianconeri non hanno avuto nemmeno il tempo di assimilare questo spiacevole episodio perché si sono trovati a dover fare i conti con la positività al Coronavirus da parte di Leonardo.caption id="attachment 1112739" align="alignnone" width="2434", getty/captionCOMUNICATOLaha reso noto l'accaduto con una nota sul proprio sito: "Leonardo, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per-19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in ...

