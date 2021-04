Atalanta, Gosens in pole per il mercato? Dai database ecco 6 possibili sostituti (ma il piede mancino resta introvabile) (Di giovedì 1 aprile 2021) La stagione non è ancora finita, all’Atalanta mancano undici finali. Quella di Coppa Italia, contro la Juventus, e altre dieci di campionato, per centrare una fondamentale qualificazione alla Champions League: sarebbe la terza consecutiva, sarebbe qualcosa di straordinario. Inevitabilmente, però, … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) La stagione non è ancora finita, all’mancano undici finali. Quella di Coppa Italia, contro la Juventus, e altre dieci di campionato, per centrare una fondamentale qualificazione alla Champions League: sarebbe la terza consecutiva, sarebbe qualcosa di straordinario. Inevitabilmente, però, …

Advertising

Tom_RedandBlack : @leledam_ @pignafisherman @LouGirardiReal No! Giocano dietro la punta ma se guardi l’Atalanta sul fondo è larghi ci… - TuttoFanta : ?? #ATALANTA: buone notizie dalla Germania, #Gosens è recuperato ?? - Josip72_ : Ilicic??Milan, Muriel??Inter, Romero e Gosens??Juve, Pessina??Milan, Gollini??Roma, non hanno ancora capito da che… - Ftbnews24 : #RealMadridAtalanta #Dea #ChampionsLeague #Bergamo #Atalanta ?? - BombeDiVlad : ?? Buone notizie per #Gasperini ? L’#Atalanta ritrova #Gosens ?? #LBDV #LeBombeDiVlad -