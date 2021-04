Assassinio sul Nilo | Armie Hammer sarà sostituito?

(Di giovedì 1 aprile 2021), uno dei protagonisti disul, film di Kenneth Branagh atteso da molti, è stato recentemente accusato di stupro. Circa due settimane fa la denuncia, ad opera di una ragazza conosciuta su Facebook, che nel 2016 aveva 20 anni. La Disney ha comunicato la scorsa settimana che l’uscita del film subirà un nuovo slittamento all’11 febbraio 2022. Secondo un giornalista di Variety la causa sarebbe proprio la vicenda che sta coinvolgendo l’attore. In attesa di nuovi sviluppi è trapelato come il ruolo disia centrale all’interno del film, quasi come se ne fosse il protagonista. Proprio per questo la Disney non sembra intenzionata a rigirare le scene diricorrendo ad un altro attore.sul ...

... rischia di far saltare anche uno dei film più attesi la cui uscita è stata rimandata per ben sei volte, ovvero "Nilo ", sequel del già famosissimo "sull'Orient Express ", ...Una nuova tegola pende in casa Disney, si chiamaNilo (Death on the Nile) il film sequel disull'Orient Express diretto ed interpretato da Kenneth Branagh e la cui uscita è stata già rinviata diverse volte, ben sei, la ...