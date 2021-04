Armani e Gucci trasformano i loro spazi in hub vaccinali (Di giovedì 1 aprile 2021) Life&People.it Continua ad allungarsi la lista delle grandi e medie aziende pronte a rendersi disponibili nella lotta contro il Covid-19. Giorgio Armani e Gucci si sono resi disponibili per accelerare la campagna di vaccinazione in Italia. Armani e Gucci trasformano le loro sedi in hub per vaccini La moda italiana, fin da inizio pandemia, ha dimostrato tutta la propria solidarietà nell’aiuto contro la lotta al Coronavirus. Diverse maison hanno elargito donazioni alla strutture sanitarie e si sono attivate per la produzione di dispositivi medici, tra cui maschere chirurgiche e tute mediche. Con l’inizio della campagna vaccinale, i Fashion Brands non sono stati da meno e hanno messo a disposizione le proprie sedi. Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ha avviato un progetto ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 1 aprile 2021) Life&People.it Continua ad allungarsi la lista delle grandi e medie aziende pronte a rendersi disponibili nella lotta contro il Covid-19. Giorgiosi sono resi disponibili per accelerare la campagna di vaccinazione in Italia.lesedi in hub per vaccini La moda italiana, fin da inizio pandemia, ha dimostrato tutta la propria solidarietà nell’aiuto contro la lotta al Coronavirus. Diverse maison hanno elargito donazioni alla strutture sanitarie e si sono attivate per la produzione di dispositivi medici, tra cui maschere chirurgiche e tute mediche. Con l’inizio della campagna vaccinale, i Fashion Brands non sono stati da meno e hanno messo a disposizione le proprie sedi. Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ha avviato un progetto ...

