Amici 20, sorpresa per Deddy: una chiamata inaspettata (Di giovedì 1 aprile 2021) In onda un nuovo appuntamento del daytime di Amici 20. L'appuntamento pomeridiano ci porta all'interno del talent di Maria De Filippi. Nuove sorprese attendono i concorrenti dell'ultima edizione che, già da ieri, si sono trovati davanti a una nuova sfida. Per la prima volta, infatti, gli allievi sono stati messi di fronte al volere diretto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

cali_gc : Noi che volevamo vedere la classifica Amici: sorpresa a Deddy da parte della signora Grazia Ah ok #AMICI20 - awwjaebae : mio padre ei suoi amici hanno una sorpresa per te ?????? - longhi_patrizia : Guardate la sorpresa stamani! Uniti nel triduo Pasquale con i nostri cari amici @shalom.lugano @shalom.roma - sara_vallefuoco : RT @Contornidinoir: Cari amici, abbiamo appena cominciato con le dirette on line e siamo stati travolti dal vostro affetto e dal vostro ent… - MonicaManghi : RT @Contornidinoir: Cari amici, abbiamo appena cominciato con le dirette on line e siamo stati travolti dal vostro affetto e dal vostro ent… -