Aleksej Navalny annuncia sciopero della fame (Di giovedì 1 aprile 2021) L'oppositore russo Aleksej Navalny ha annunciato che inizierà uno sciopero della fame. Con questa decisione, Navalny intende protestare contro le condizioni in cui si trova nella colonia carceraria. La scorsa settimana, i legali dell'oppositore avevano affermato che la sua salute si stava come deteriorando in carcere, nonostante le fonti dalla colonia penale avessero definito le

