(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrasferita definitivamente dal Agenzia del Demanio aldisul, la “Vito Bianchi”, una delle torri difensive realizzate per proteggere il borgo marinaro,mente chiamato anche Prima Perla della Costiera Amalfitana e dichiarato dal 1997 patrimonio dell’UNESCO. Costruita nel 1564, laha una grande valenza simbolica ed identitaria per il territorio e, ora, grazie al federalismo demaniale culturale potrà essere valorizzata al meglio per consentirne la fruizione pubblica e collettiva ed ospitare attività turistiche e culturali. Ildi, che vanta una rinomata e antica tradizione nella lavorazione della ceramica, ha previsto anche che una porzione degli spazi sia destinata a ...

Advertising

AgCultNews : Federalismo culturale, la Torre di Vietri sul Mare (SA) passa al Comune @agenziademanio - anteprima24 : ** #Vietri Sul Mare, la #Torre diventa di proprietà del Comune ** - agenziademanio : Trasferita con #federalismodemaniale al Comune di #VietrisulMare (SA), la “Torre Vito Bianchi”. Costruita nel 1564,… - myphotospassion : Foto appena pubblicata @ Vietri sul Mare - Ora_Notizie : Ha atteso il vaccino prima di tornare ad uscire. La protagonista una 86enne di Cava de’ Tirreni, chiusa in casa da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietri Sul

Salernonotizie.it

...FURORE 46 37 9 MAIORI 262 237 (4 decessi) 21 MINORI 118 100 18 POSITANO 116 101 15 PRAIANO 110 79 31 RAVELLO 177 159 (2 decessi) 16 SCALA 84 83 (1 decesso) 0 TRAMONTI 174 162 (4 decessi) 8...... numerose le esperienze maturate in questo settore (sono tutte elencatesuo sito www. Coordinata dalla responsabile del tirocinio Michela, Broglio non si è fatta spaventare dalla distanza: ...StampaTrasferita definitivamente al Comune di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, la “Torre Vito Bianchi”, una delle torri difensive realizzate per proteggere il borgo marinaro, comunemente chia ...giunti immediatamente sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso, ed avviare gli accertamenti per individuare i responsabili, mentre il Comune di Vietri ha prontamente predisposto l’intervento ...