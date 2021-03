Uomini e Donne, Sophie Codegoni nella bufera dopo la rottura con Matteo (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è stata travolta da numerose critiche dopo la rottura con Matteo. Il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne è stato travagliato e accompagnato da giudizi contrastanti da parte dei fan storici del programma. La tronista, infatti, inizialmente è stata presa in antipatia per i suoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex tronista diè stata travolta da numerose critichelacon. Il percorso diè stato travagliato e accompagnato da giudizi contrastanti da parte dei fan storici del programma. La tronista, infatti, inizialmente è stata presa in antipatia per i suoi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - LegaSalvini : Jacopo #Morrone: 'Nuove aggressioni agli agenti della #PoliziaPenitenziaria, stavolta in servizio a Monza. Donne e… - siamonoitv2000 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'Chi serve il denaro è contro Dio. Tante volte uomini e donne cristiani sono stati pagati per non riconoscere… - InVinoV61746588 : RT @anna__mia21: @raffaelevillal3 A me l'espressione 'donne con le palle' non mi è mai piaciuta, non ho bisogno delle palle per valere, que… -