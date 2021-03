Uomini e Donne, colpo di scena per Sara e Sonny, annuncio inaspettato: “Si vive una volta sola…” (FOTO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da poche ore è trapelata la notizia circa il ritorno di fiamma tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo, ex protagonisti si Uomini e Donne. I due si erano conosciuti l’anno scorso all’interno del programma di Canale 5 ed avevano deciso di uscire insieme. Dopo svariati mesi di conoscenza, però, entrambi presero la decisione di interrompere la loro conoscenza. Tuttavia, il sentimento che li unisce sembra essere più forte di ogni ostacolo, pertanto, hanno deciso di fare un grande annuncio. Il ritorno di fiamma tra Sonny e Sara Sonny e Sara sono una coppia nata a Uomini e Donne un po’ di tempo fa. I due hanno appassionato i telespettatori per la loro semplicità e genuinità. Ad un certo punto della loro conoscenza al ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da poche ore è trapelata la notizia circa il ritorno di fiamma traShaimi eDi Meo, ex protagonisti si. I due si erano conosciuti l’anno scorso all’interno del programma di Canale 5 ed avevano deciso di uscire insieme. Dopo svariati mesi di conoscenza, però, entrambi presero la decisione di interrompere la loro conoscenza. Tuttavia, il sentimento che li unisce sembra essere più forte di ogni ostacolo, pertanto, hanno deciso di fare un grande. Il ritorno di fiamma trasono una coppia nata aun po’ di tempo fa. I due hanno appassionato i telespettatori per la loro semplicità e genuinità. Ad un certo punto della loro conoscenza al ...

