Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: André e Rosalie progettano un furto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da quando il personaggio di Rosalie Engel ha fatto ritorno al Fürstenhof ha sicuramente vivacizzato l'atmosfera portando scompiglio soprattutto nella vita di Michael e André e,come spiegano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, la vulcanica bionda continuerà a rivoluzionare la vita dei due uomini e a pianificare strampalate strategie per trovare un impiego redditizio e guadagnare molti soldi. Rosalie, nel corso delle ultime puntate, ha già avuto molte discussioni con André dal momento che, dopo il fallimento della sua attività di mental coach è finita a servire cocktail al bar dell'hotel, una posizione che le sta stretta, così ha scoperto che lo chef e il fratello Werner hanno deciso di rilevare la pasticceria di Linda Baumgartner per ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da quando il personaggio diEngel ha fatto ritorno al Fürstenhof ha sicuramente vivacizzato l'atmosfera portando scompiglio soprattutto nella vita di Michael ee,come spiegano ledid', la vulcanica bionda continuerà a rivoluzionare la vita dei due uomini e a pianificare strampalate strategie per trovare un impiego redditizio e guadagnare molti soldi., nel corso delle ultime puntate, ha già avuto molte discussioni condal momento che, dopo il fallimento della sua attività di mental coach è finita a servire cocktail al bar dell'hotel, una posizione che le sta stretta, così ha scoperto che lo chef e il fratello Werner hanno deciso di rilevare la pasticceria di Linda Baumgartner per ...

