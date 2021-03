SpaceX | la Starship SN11 esplode durante l' atterraggio | video

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ennesimo incidente per la, il razzo con cui Elon Musk ha in programma di trasportare scorte ed esseri umani nello spazio nell'ambito dell'impresa. La navicellaha subito un malfunzionamento ai motori ed è esplosa in aria, ancor prima di riuscire a toccare terra. Non è il primo inconveniente per i razzi di Musk. Anche i precedenti test si erano conclusi in modo simile. Guarda tutti iRazzoesplosione al Kennedy Space center Cape CanaveralNone Il razzol'Il razzo Falcon 9la manovra di rientro. Il... Falcon 9:ok per il ...

Non c'è pace per l'azienda aerospaziale guidata da Elon Musk. La nuova prova del prototipo di razzoSN11 diè ancora fallita. Il quarto tentativo per questo modello non è andato a buon fine e non è certo il primo inconveniente per questo tipo di razzi. Già un mese fa un'altra prova ...Esplosione del razzo Sn11 di. Il razzo si è schiantato al suolo dopo il decollo. Si tratta del quarto tentativo fallito per la societàdi Elon Musk ., esplosione razzo Sn11: si schianta al suolo dopo il decollo Il fallimento di Sn11 è stato confermato su Twitter dallo stesso patron di Tesla: 'Almeno il cratere è nel ...SpaceX ha comunicato i nomi dei quattro membri dell'equipaggio che farà parte della missione Inspiration4 prevista nel terzo trimestre 2021.Nuovo test per il prototipo SN11 realizzato da SpaceX: mancato l’atterraggio, il razzo è esploso durante la fase di caduta controllata ...