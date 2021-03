Serie C, Cesena-Gubbio: streaming e probabili formazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cesena-Gubbio alle 15.00 di oggi al “Manuzzi”, per il recupero della 24a giornata del campionato di Serie C girone B. Le due squadre, appaiate in classifica, aspirano a entrare nella griglia dei playoff, ma il loro stato di forma attuale è piuttosto diverso. Ecco come le due formazioni potrebbero schierarsi all’inizio. Il momento del Cesena I bianconeri arrivano all’incontri di recupero odierno, dopo la batosta subita domenica scorsa, in casa, contro il Legnago Salus. Il 3-0 con il quale gli uomini ora affidati a Colella hanno spazzato via i romagnoli, è stato propiziato dalle reti di Buric, Pellizzari e Grandolfo. Il Cesena, che prima della gara odierna si presenta in classifica con 45 punti dopo 31 gare (12 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte), non trova la vittoria da ben 8 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)alle 15.00 di oggi al “Manuzzi”, per il recupero della 24a giornata del campionato diC girone B. Le due squadre, appaiate in classifica, aspirano a entrare nella griglia dei playoff, ma il loro stato di forma attuale è piuttosto diverso. Ecco come le duepotrebbero schierarsi all’inizio. Il momento delI bianconeri arrivano all’incontri di recupero odierno, dopo la batosta subita domenica scorsa, in casa, contro il Legnago Salus. Il 3-0 con il quale gli uomini ora affidati a Colella hanno spazzato via i romagnoli, è stato propiziato dalle reti di Buric, Pellizzari e Grandolfo. Il, che prima della gara odierna si presenta in classifica con 45 punti dopo 31 gare (12 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte), non trova la vittoria da ben 8 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Cesena-Gubbio Serie C 2020-2021: girone B (DIRETTA) - #Cesena-Gubbio #Serie #2020-2021: - infoitcultura : Giovane di Cesena al lavoro nella serie Tv 'Leonardo' - luigicastronuov : RT @Milan_ACF: Dopo il debutto in Coppa Italia contro il Cesena per Carolina Morleo esordio anche in Serie ??? #FollowTheRossonere https://t… - Milan_ACF : Dopo il debutto in Coppa Italia contro il Cesena per Carolina Morleo esordio anche in Serie ??? #FollowTheRossonere - CorriereRomagna : Giovane di Cesena al lavoro nella serie Tv 'Leonardo' - -