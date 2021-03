Saronno, vaccinazioni alla ex Pizzigoni non partono, over80 dirottati a Lurate Caccivio (Di mercoledì 31 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Luino, Angera, Malpensa, Erba, Lurate Caccivio. Sono solo alcune delle destinazioni proposte ai saronnesi in lista di attesa per la prima dose del vaccino anti Covid-19. L’hub cittadino allestito nella palestra della ex scuola “Pizzigoni” di Via Parini e messo a disposizione dal Comune ad Ats Insubria a fine febbraio, è ancora fermo nonostante il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 31 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Luino, Angera, Malpensa, Erba,. Sono solo alcune delle destinazioni proposte ai saronnesi in lista di attesa per la prima dose del vaccino anti Covid-19. L’hub cittadino allestito nella palestra della ex scuola “” di Via Parini e messo a disposizione dal Comune ad Ats Insubria a fine febbraio, è ancora fermo nonostante il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

MovArtGarbaMi : @FontanaPres Chi se ne fotte però se per vaccinarli li mandi a spasso per mezza #Lombardia nonostante a Saronno ci… - GioCarne1 : @matteosalvinimi Allora prova a spiegare a Fontana come si organizzano le vaccinazioni! Mia madre abita dietro cent… -