Programma MotoGP | orari e tv GP Doha 2021 | palinsesto Sky | DAZN | TV8 2-4 aprile

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ subito tempo di secondo round del Motomondiale. Sul tracciato di Losail (Qatar) andrà in scena un altro appuntamento iridato (2-4) e la posta in palio sarà sempre decisamente alta. Nella classe regina ci si chiede: sarà ancora un duello tra Yamaha e Ducati? Il centro di Maverick Vinales è stato significativo per gestione. Lo spagnolo è stato in grado di controllare il tentativo di fuga delle Rosse, venendo fuori alla distanza. La M1 tra le mani dell’iberico è stata impressionante soprattutto in termini di guidabilità e questo fattore ha fatto la differenza. Nel team di Borgo Panigale dovranno rispondere perché il layout qatariano è sempre stato uno dei circuiti sui cui la Ducati ha ottenuto di più e in un campionato così equilibrato non saranno ammessi errori. Cercherà di trovare delle soluzioni anche Valentino Rossi. Il piazzamento del ...

Lo scorso fine settimana hanno preso il via a braccetto lae la F1. Per la Superbike, invece, ci sarà ancora da attendere dato che l'inizio del campionato è indal 21 al 23 maggio ad Aragon. I team stanno svelando le loro livree e oggi è ...Partiamo daldi Marc Marquez. Lo spagnolo arriverà qui in Qatar assieme al suo assistente Jose Luis Martinez con un volo di linea nelle prossime ore, dopo il tampone all'aeroporto di Doha osserverà una ...E' subito tempo di secondo round del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Losail (Qatar) andrà in scena un altro appuntamento iridato (2-4 aprile) e la posta in palio sarà sempre decisamente alta. Nell ...Marc Marquez vola a Doha per ricevere la seconda dose del vaccino, ma non sarà nel paddock MotoGP. Ritornerà in Spagna per continuare la riabilitazione.