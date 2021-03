Precipita nella scarpata: muore taglialegna di 77 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Moggio (Lecco), 31 marzo 2021 " Un taglialegna di 77 anni è morto Precipitando in una scarpata a Moggio . Il 77enne, che era del posto, stava tirando dei cavi per allestire una teleferica con cui ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Moggio (Lecco), 31 marzo 2021 " Undi 77è mortondo in unaa Moggio . Il 77enne, che era del posto, stava tirando dei cavi per allestire una teleferica con cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Precipita nella Precipita nella scarpata: muore taglialegna di 77 anni L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi nel bosco ai margini del piccolo paese della Valsassina. Il pensionato stava tagliando la legna in un proprio appezzamento di terreno e doveva ...

Liguria "spezzata", il Ponente precipita verso la fascia rossa E' l'ultimo step previsto nella gestione della pandemia e significa, di fatto, azzerare le attività ospedaliere non urgenti per aumentare il più possibile i posti letto per i malati Covid. Il ...

Precipita nella scarpata: muore taglialegna di 77 anni

Precipita nella scarpata: muore taglialegna di 77 anni
Moggio (Lecco), 31 marzo 2021 – Un taglialegna di 77 anni è morto precipitando in una scarpata a Moggio. Il 77enne, che era del posto, stava tirando dei cavi per allestire una teleferica con cui spost ...

L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi nel bosco ai margini del piccolo paese della Valsassina. Il pensionato stava tagliando la legna in un proprio appezzamento di terreno e doveva ...