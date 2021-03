PER 31 Le città di domani assomiglieranno a quelle di ieri (ma saranno più pulite) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da un anno si affastellano riflessioni su riflessioni intorno al cambiamento delle città, degli spazi pubblici, delle aree verdi di cui c’è sempre più bisogno e dei veicoli inquinanti di cui dovremmo fare a meno. Indubbiamente, è stato un anno di trasformazione per i centri urbani, che però non stanno scomparendo. E non c’è motivo per pensare che sia in atto una rivoluzione dell’organizzazione delle città: semplicemente, è l’evoluzione degli spazi che da mesi va avanti con il fast forward. In un lungo articolo sul Financial Times, Simon Kuper offre una chiave di lettura per guardare alle ultime trasformazioni come a dei semplici aggiustamenti strutturali: «Le città devono prendere lo spazio che oggi è di automobili, uffici e negozi e darlo agli appartamenti a prezzi accessibili, alla comunità, alla natura. La città del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da un anno si affastellano riflessioni su riflessioni intorno al cambiamento delle, degli spazi pubblici, delle aree verdi di cui c’è sempre più bisogno e dei veicoli inquinanti di cui dovremmo fare a meno. Indubbiamente, è stato un anno di trasformazione per i centri urbani, che però non stanno scomparendo. E non c’è motivo per pensare che sia in atto una rivoluzione dell’organizzazione delle: semplicemente, è l’evoluzione degli spazi che da mesi va avanti con il fast forward. In un lungo articolo sul Financial Times, Simon Kuper offre una chiave di lettura per guardare alle ultime trasformazioni come a dei semplici aggiustamenti strutturali: «Ledevono prendere lo spazio che oggi è di automobili, uffici e negozi e darlo agli appartamenti a prezzi accessibili, alla comunità, alla natura. Ladel ...

Advertising

borghi_claudio : Mi ricordo che in momento decisivo per l'ascesa del M5S fu la vittoria a Parma, prima grande città vinta dal movime… - Radicali : PER NOI LA VERA SICUREZZA È LA LEGALITÀ! Con legalizzazione cannabis, regolamentazione #sexwork e un nuovo approcc… - SimoneCosimi : I musei avevano appena riaperto in zona gialla. Quale sarebbe la differenza in termini di rischio nel lasciarli ape… - MacacoEpiletico : RT @LoveYou3000__: tweet di apprezzamento per Firenze che è una delle città più belle al mondo; arte allo stato puro ? #Leonardolaserie htt… - AdolfoSalsi : RT @F_Carpano: Assumersi delle responsabilità per il bene di #Roma: quello che è mancato ai politici della nostra città, portandola sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : PER città Sharon Stone: 'Ho pagato Leonardo DiCaprio con il mio salario pur di farlo recitare in Pronti a morire' ... diretto da Sam Raimi , Sharon Stone aveva il ruolo di una pistolera che arriva in una città di ... Leonardo DiCaprio aveva già ottenuto una nomination per il film Buon compleanno, Mr. Grape , ma non ...

La latteria di Elias Canetti ... sulla collina che avevo di fronte, vedevo lo Steinhof, la città dei pazzi, cintata da una lunga muraglia, all'interno della quale in altri tempi ci sarebbe stato posto per una città. Aveva il suo ...

Nell’anno del Covid 384mila residenti in meno: sparita una città come Firenze Il Sole 24 ORE ... diretto da Sam Raimi , Sharon Stone aveva il ruolo di una pistolera che arriva in unadi ... Leonardo DiCaprio aveva già ottenuto una nominationil film Buon compleanno, Mr. Grape , ma non ...... sulla collina che avevo di fronte, vedevo lo Steinhof, ladei pazzi, cintata da una lunga muraglia, all'interno della quale in altri tempi ci sarebbe stato postouna. Aveva il suo ...