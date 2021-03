Paul Andrew dice addio a Salvatore Ferragamo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mai come negli ultimi due anni, probabilmente, abbiamo visto tanti direttori creativi – e conseguenti new entry – uscire dalla propria maison di moda per dedicarsi a nuove avventure. Questa settimana è stato il turno di Paul Andrew, alle redini di Salvatore Ferragamo dal 2019: secondo quanto riportato da Business of Fashion, il designer sarebbe sul punto di lasciare la casa di moda italiana, a cui dirà addio in maniera ufficiale all’inizio di maggio, ovvero dopo aver completato la sua ultima collezione moda. Le creazioni che concluderanno in bellezza il capitolo di Paul Andrew da Ferragamo, infatti, saranno quelle della Resort 2022, svelate poco prima della stagione estiva.