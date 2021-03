No, Google Earth non ha «oscurato» il canale di Suez (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra il canale di Suez in Egitto visualizzato dall’alto tramite Google Earth, il software di Google che genera immagini virtuali della Terra sfruttando riprese satellitari. L’immagine mostra una parte del canale più scura dell’altra. Il contenuto oggetto di analisi è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il mistero si infittisce…Google Earth OSCURA IL canale DI Suez. COSA TEMONO?…». Il riferimento è alla vicenda della nave Ever Given rimasta bloccata nel canale di Suez per diversi giorni e poi liberata lo scorso 29 marzo. Secondo l’autore del post oggetto della nostra ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 27 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra ildiin Egitto visualizzato dall’alto tramite, il software diche genera immagini virtuali della Terra sfruttando riprese satellitari. L’immagine mostra una parte delpiù scura dell’altra. Il contenuto oggetto di analisi è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il mistero si infittisce…OSCURA ILDI. COSA TEMONO?…». Il riferimento è alla vicenda della nave Ever Given rimasta bloccata neldiper diversi giorni e poi liberata lo scorso 29 marzo. Secondo l’autore del post oggetto della nostra ...

Google avrebbe oscurato il canale di Suez, per nascondere cosa? Spopola sul web una foto che accuserebbe Google di aver oscurato il Canale di Suez perché la Ever Given nasconderebbe qualcosa sui Clinton.

