Morcone | avviate le attività del canile comunale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiledeldi. Ad annunciarlo il Sindaco Luigino Ciarlo, il quale ha sottolineato come l’Amministrazione da lui presieduta stia procedendo con determinazione, spesso tramite un lavoro che passa in silenzio, a sistemare tutte le questioni irrisolte trovate al momento dell’insediamento. Per quanto riguarda il(che sarebbe dovuto essere pronto nel 2017), per via di irregolarità ereditate nel processo autorizzativo, si è rischiato di perdere il finanziamento di circa 160 mila euro concesso dalla Regione Campania. “Dietro quello che sembra un atto semplice in realtà si cela tanto lavoro da parte degli uffici comunali e dell’amministrazione che rappresento, poiché a causa del modo in cui sono state gestite alcune ...