Master 1000 Miami 2021, risultati 30 marzo: Sinner ai quarti di forza, Sonego si arrende a Tsitsipas. Medvedev comodo, fuori Schwartzman (Di mercoledì 31 marzo 2021) Decisi i migliori otto del Master 1000 di Miami, primo torneo di questa caratura del 2021 che negli anni si è spesso guadagnato il soprannome di ‘quinto Slam’ e tra chi si sta giocando il successo c’è anche Jannik Sinner. L’azzurro si prende con la forza i primi quarti di finale in carriera in tornei di questa caratura: lo fa superando un cliente ostico come Emil Ruusuvuori, che aveva eliminato Alexander Zverev, con un convincente 6-3 6-2 in meno di 70 minuti. Con questo risultato l’altoatesino è virtualmente il numero 26 al mondo ed entra in top 10 nella ATP Race. L’ostacolo tra lui e la semifinale è adesso Alexander Bublik, già battuto a Dubai due settimane fa: il kazako ha battuto in rimonta Taylor Fritz, numero 22 del seeding, prendendo il comando delle operazioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Decisi i migliori otto deldi, primo torneo di questa caratura delche negli anni si è spesso guadagnato il soprannome di ‘quinto Slam’ e tra chi si sta giocando il successo c’è anche Jannik. L’azzurro si prende con lai primidi finale in carriera in tornei di questa caratura: lo fa superando un cliente ostico come Emil Ruusuvuori, che aveva eliminato Alexander Zverev, con un convincente 6-3 6-2 in meno di 70 minuti. Con questo risultato l’altoatesino è virtualmente il numero 26 al mondo ed entra in top 10 nella ATP Race. L’ostacolo tra lui e la semifinale è adesso Alexander Bublik, già battuto a Dubai due settimane fa: il kazako ha battuto in rimonta Taylor Fritz, numero 22 del seeding, prendendo il comando delle operazioni ...

