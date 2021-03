Legge contro l’omofobia | Fedez attacca la Lega | “È una priorità” | VIDEO

repubblica : Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' - trash_italiano : Fedez si unisce ad Elodie nella battaglia contro le parole del leghista Simone Pillon che vuole bloccare la legge s… - fattoquotidiano : Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere… - ienablinski : RT @bordomichele: Alla @LegaSalvini, che minaccia ripercussioni sul governo se insistiamo sulla calendarizzazione della #LeggeZan, rispondo… - MakeDavero : RT @bordomichele: Alla @LegaSalvini, che minaccia ripercussioni sul governo se insistiamo sulla calendarizzazione della #LeggeZan, rispondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge contro

"Per adesso - siin una nota - riteniamo inopportuno commentare i contenuti dell'accaduto. In ...articoli 86 e 88 del Codice penale militare di pace che rientrano nel Titolo dei reatila ...Elodie ha sollevato un polverone con un paio di storie pubblicate su Instagram in cui attaccava duramente Simone Pillon e la Lega per l'ostruzione sullaZanl'omotransfobia. 'Indegni, non dovrebbero essere in Parlamento', aveva tuonato la cantante che recentemente è stata anche co - conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo ...11:30 - La distanza interpersonale non è più determinante per l'uso della mascherina contro il COVID-19 in Spagna. La legge, ad oggi, impone di indossare la mascherina in qualsiasi spazio pubblico, ...La consigliera Rosaria Ciancaione ribatte così ai capigruppo di Roseto Democratica e Roseto Protagonista , che nelle scorse ore l’hanno accusata di avere ...