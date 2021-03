Le Iene, l’inviato Monteleone e il suo operatore aggrediti a Napoli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il servizio di Antonino Monteleone racconta cosa succede nel mondo di gioco e scommesse, quando le sale legali sono chiuse ormai da mesi a causa delle misure anticovid Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sono stati aggrediti ad Agnano, quartiere periferico di Napoli, dopo aver scoperto una sala slot clandestina in piena zona arancione, all’interno di un ristorante chiuso per misure anticovid. Schiaffi e spintoni, minacce per i due colpevoli di aver scoperto quell’isola di illegalità. Ecco come sono andate le cose: Il bar è aperto e la sala slot interna è apparentemente vuota, si vedono anche due macchinette spente. l’inviato chiede al gestore se può giocare ma gli rispondono che le macchinette sono spente da un anno. Guardandosi intorno nota però una macchinetta illuminata in mezzo alla sala, è una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il servizio di Antoninoracconta cosa succede nel mondo di gioco e scommesse, quando le sale legali sono chiuse ormai da mesi a causa delle misure anticovid Antoninoe Marco Occhipinti sono statiad Agnano, quartiere periferico di, dopo aver scoperto una sala slot clandestina in piena zona arancione, all’interno di un ristorante chiuso per misure anticovid. Schiaffi e spintoni, minacce per i due colpevoli di aver scoperto quell’isola di illegalità. Ecco come sono andate le cose: Il bar è aperto e la sala slot interna è apparentemente vuota, si vedono anche due macchinette spente.chiede al gestore se può giocare ma gli rispondono che le macchinette sono spente da un anno. Guardandosi intorno nota però una macchinetta illuminata in mezzo alla sala, è una ...

Advertising

zazoomblog : Scorta a Olivia il tribunale “assolve” Conte. L’inviato delle Iene: accetto ma non condivido - #Scorta #Olivia… - SecolodItalia1 : Scorta a Olivia, il tribunale “assolve” Conte. L’inviato delle Iene: accetto, ma non condivido… - fisco24_info : Conte, la compagna e la scorta: tribunale ministri archivia inchiesta: Nel mirino l'intervento della scorta per Oli… - destituitodifon : @sandrodeps @redazioneiene Cosa c'entra l'inviato delle iene sei tu che mi hai dato del frustrato -

Ultime Notizie dalla rete : Iene l’inviato Compagna di Conte inseguita da Le Iene, Lamorgese: “Appariva turbata, la scorta l’ha accompagnata… Il Fatto Quotidiano