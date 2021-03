Le 10 donne alla corte della regina Elisabetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) La sovrana più longeva della storia britannica, il 21 aprile compirà 95 anni e da quasi 70 siede sul trono d'Inghilterra. Una vita non priva di delusioni e colpi di scena, molti dei quali attribuibili alle dame che l'hanno circondata. A cominciare dalla nanny, Marion Crawford, per finire a Meghan Markle. I dettagli inediti di queste relazioni poco rosee sono raccolti in un libro che Panorama anticipa qui. Quando vi sentite un po' mosci per il periodaccio che stiamo passando pensate a quello che la regina Elisabetta ha sopportato nel suo ultimo annus horribilis: pandemia, Brexit, fuga americana di Harry e Meghan con annesse biografie bomba, il figlio Andrea travolto dallo scandalo Epstein, per scivolare nell'anno nuovo davanti agli occhioni sgranati di Oprah Winfrey che ascolta i Sussex tacciare di razzismo The Firm. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) La sovrana più longevastoria britannica, il 21 aprile compirà 95 anni e da quasi 70 siede sul trono d'Inghilterra. Una vita non priva di delusioni e colpi di scena, molti dei quali attribuibili alle dame che l'hanno circondata. A cominciare dnanny, Marion Crawford, per finire a Meghan Markle. I dettagli inediti di queste relazioni poco rosee sono raccolti in un libro che Panorama anticipa qui. Quando vi sentite un po' mosci per il periodaccio che stiamo passando pensate a quello che laha sopportato nel suo ultimo annus horribilis: pandemia, Brexit, fuga americana di Harry e Meghan con annesse biografie bomba, il figlio Andrea travolto dallo scandalo Epstein, per scivolare nell'anno nuovo davanti agli occhioni sgranati di Oprah Winfrey che ascolta i Sussex tacciare di razzismo The Firm. ...

