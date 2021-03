Juventus, la verità sui rinnovi di Buffon e Chiellini (Di mercoledì 31 marzo 2021) Punto interrogativo sui rinnovi di Buffon e Chiellini. La Juventus valuterà nelle prossime settimane se dire addio ai due veterani o proporgli un rinnovo contrattuale per un’altra stagione Dubbi, ipotesi e punti di domanda: quale sarà il futuro di Chiellini e Buffon? La Juventus deciderà se offrire ai due veterani il rinnovo contrattuale per un’altra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Punto interrogativo suidi. Lavaluterà nelle prossime settimane se dire addio ai due veterani o proporgli un rinnovo contrattuale per un’altra stagione Dubbi, ipotesi e punti di domanda: quale sarà il futuro di? Ladeciderà se offrire ai due veterani il rinnovo contrattuale per un’altra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_Berlino_ : @LuigiAutunnoJ Eh però non credo che 9 scudetti di fila sono più importanti di 7 Champions League, 'parere mio' con… - infoitsport : Verdù: 'Sarri-Juventus, la verità sul licenziamento. Rischiano il dramma sportivo' - Zeno45740934 : @domedonna @capuanogio Oltre alla #Juventus, in Italia non ci sono squadre di rilievo. Sono tutte di 2° piano. In E… - NonCapiscer : RT @RudyGaletti: ??ESCLUSIVA Rottura #Juventus-#Buffon, non è questione di minutaggio: ecco la verità sullo strappo con i bianconeri https:/… - RudyGaletti : ??ESCLUSIVA Rottura #Juventus-#Buffon, non è questione di minutaggio: ecco la verità sullo strappo con i bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus verità Valentini su Lazio - Torino: 'Un altro caso simile rischia di far saltare il campionato' Leggere in una sentenza di slealtà e furbizia fa rizzare i capelli in verità. Io credo che la ... Andava messo mano al protocollo già dopo il caso Juventus - Napoli '. Sulla disputa degli Europei 'La ...

Emil Audero a Fanpage: 'Ho vissuto la Juve più forte, ora cresco con la Samp e sogno l'Italia' Ai microfoni di Fanpage.it il portiere del Doria ha parlato del suo rapporto con la piazza blucerchiata e con mister Ranieri , dell'anno con Allegri alla Juventus e ha raccontato la verità sull'...

Napoli, febbraio mese della verità dalle sfide con il Granada al derby Il Mattino Leggere in una sentenza di slealtà e furbizia fa rizzare i capelli in. Io credo che la ... Andava messo mano al protocollo già dopo il caso- Napoli '. Sulla disputa degli Europei 'La ...Ai microfoni di Fanpage.it il portiere del Doria ha parlato del suo rapporto con la piazza blucerchiata e con mister Ranieri , dell'anno con Allegri allae ha raccontato lasull'...