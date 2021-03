Google sta testando sui suoi utenti una nuova tecnologia di annunci. Ecco cosa sappiamo. (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi, Google ha lanciato una “versione di prova” di Federated Learning of Cohorts (FLoC), la sua nuova tecnologia sperimentale per il targeting degli annunci. A partire da oggi, milioni di istanze di Google Chrome stanno eseguendo un algoritmo teso a catalogare informazioni sugli utenti, qualcosa di simile ad un enorme “Grande Fratello” del web. Quei browser inizieranno a ordinare i loro utenti in gruppi basati sul comportamento, condividendo poi le etichette di gruppo con tracker di terze parti e inserzionisti in tutto il web. Un gruppo casuale di utenti è stato selezionato per la prova, e attualmente possono solo scegliere di non partecipare disabilitando i cookie di terze parti. Google ha ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi,ha lanciato una “versione di prova” di Federated Learning of Cohorts (FLoC), la suasperimentale per il targeting degli. A partire da oggi, milioni di istanze diChrome stanno eseguendo un algoritmo teso a catalogare informazioni sugli, qualdi simile ad un enorme “Grande Fratello” del web. Quei browser inizieranno a ordinare i loroin gruppi basati sul comportamento, condividendo poi le etichette di gruppo con tracker di terze parti e inserzionisti in tutto il web. Un gruppo casuale diè stato selezionato per la prova, e attualmente possono solo scegliere di non partecipare disabilitando i cookie di terze parti.ha ...

Advertising

HelpMeTechNow : Oggi, Google ha lanciato una 'versione di prova' di Federated Learning of Cohorts (FLoC), la sua nuova tecnologia s… - Andinika6 : Google sta diventando strano. - Zancolupenterzo : @dimarcantonioM Certo, ma sono per la valutazione singola dei servizi, non taglio Google se mi sta sui coglioni sol… - yy01329 : Google Maps: 100 novità: A cura di Ferruccio Bovio. Google sta migliorando i servizi della sua piattaforma Maps gra… - bossilucia : Scomponi le parole : Ok google ...... Vax sta per vaccino e fin qui tutto chiaro ... Ok google ...cosa signifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Google sta Hanno spento ByoBlu: oscurato mezzo milione di italiani ...sa quello che sta succedendo, davvero, perché i media hanno smesso di raccontarlo? Che fine abbia fatto, la democrazia , lo spiega il burocratese dei Dpcm. Al resto provvedono gli algoritmi di Google ...

Nacon Pro Compact Controller - Recensione Da tempo Nacon sta cercando di ritagliarsi un ruolo importante nel mercato delle periferiche da ... con un design che pare una via di mezzo tra quello del joypad di Google Stadia e l'aspetto "cicciotto"...

Sta per arrivare da Google Chrome la funzione “Sottotitoli in tempo reale” Superando.it Percorsi ecologici: la nuova missione di Google Maps Google Maps inizierà a indirizzare i conducenti verso i percorsi che calcola essere i più ecologici sulla base di un elenco di fattori.

È stato pubblicato il primo whitepaper dedicato ai branded podcast in Italia Il documento è stato messo a punto dal tavolo tecnico nato due mesi fa in seno all’Osservatorio Branded Entertainment. Trovi poi le notizie della settimana, a partire dalla mossa di Spotify in competi ...

...sa quello chesuccedendo, davvero, perché i media hanno smesso di raccontarlo? Che fine abbia fatto, la democrazia , lo spiega il burocratese dei Dpcm. Al resto provvedono gli algoritmi di...Da tempo Naconcercando di ritagliarsi un ruolo importante nel mercato delle periferiche da ... con un design che pare una via di mezzo tra quello del joypad diStadia e l'aspetto "cicciotto"...Google Maps inizierà a indirizzare i conducenti verso i percorsi che calcola essere i più ecologici sulla base di un elenco di fattori.Il documento è stato messo a punto dal tavolo tecnico nato due mesi fa in seno all’Osservatorio Branded Entertainment. Trovi poi le notizie della settimana, a partire dalla mossa di Spotify in competi ...