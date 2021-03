Game of Games su Rai2 | ospiti e meccanismo

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stasera debutterà suil nuovo programmaofs – Gioco loco, che si presenta come un “sano divertimento in famiglia”. Si tratta di un format innovativo, partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC, con Ellen DeGeneres come padrona di casa e poi esportato in tantissimi paesi. La versione italiana è prodotta da Blu Yazmine. A fare da padrona di casa troveremo Simona Ventura, al suo ritorno in Rai, con la sua energia e la sua gestualità particolare.ofs: come funziona Al centro diofs – Gioco loco ci sono giochi spettacolari, studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio. Lo studio è pensato come un grande ...