Game of Games – Gioco Loco: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 31 marzo 2021) quante puntate sono previste per Game of Games – Gioco Loco, il Game show di Simona Ventura in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate. La prima sarà trasmessa mercoledì 31 marzo 2021; l’ultima mercoledì 5 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: mercoledì 31 marzo 2021 Seconda puntata: mercoledì 7 aprile 2021 Terza puntata: mercoledì 14 aprile 2021 Quarta puntata: mercoledì 21 aprile 2021 Quinta puntata: mercoledì 28 aprile 2021 Sesta puntata: mercoledì 5 maggio 2021 Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Game of Games – Gioco Loco? La messa in onda è prevista ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)sono previste perofs –, ilshow di Simona Ventura in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei. La prima sarà trasmessa mercoledì 31 marzo 2021; l’ultima mercoledì 5 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: mercoledì 31 marzo 2021 Seconda puntata: mercoledì 7 aprile 2021 Terza puntata: mercoledì 14 aprile 2021 Quarta puntata: mercoledì 21 aprile 2021 Quinta puntata: mercoledì 28 aprile 2021 Sesta puntata: mercoledì 5 maggio 2021 Ma quanto dura () ogni puntata diofs –? La messa in onda è prevista ...

Advertising

Raiofficialnews : “Prendete posto, allacciate le cinture di sicurezza perché parte #GameOfGames”. ?? Il nuovo show condotto… - Raiofficialnews : “Ho avuto la fiducia di @RaiDue e il via libera per poter spaziare, creare e tornare a fare la conduttrice che sono… - videogamedeals : Annapurna Interactive Sale via eShop. - zazoomblog : Game of Games – Gioco Loco: giochi come funziona quante puntate e streaming - #Games #Gioco #Loco: #giochi… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 31 MARZO 2021: L'ITALIA, CHI L'HA VISTO, SVEGLIATI AMORE MIO E GAME OF GAMES -