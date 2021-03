Fedez contro il senatore leghista Pillon | “La legge contro l’omotransfobia è una priorità Stato tuteli diritto di esprimersi in libertà”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Elodie, anchesi schiera in difesa dellaZan, bloccata in commissione a causa del centrodestra. Anche lui si rivolge alSimone, che in Parlamento è uno dei principali e tenaci oppositori dei provvedimenti che tutelano l’aborto e delle leggi in favore dei diritti lgbtqi. “Ildice che il ddl Zan non è una– dicein una serie di stories pubblicate su Instagram – Ma se lei ha basato la sua intera carriera politica trattando solo ed esclusivamente questi temi. Lei è famoso per essere quello del Family day, e oggi si esclude così? Io – continua – ho un figlio di tre anni che gioca con le bambole. ...

