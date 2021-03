Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Russia. “Chi l’ha visto?” sulle sue tracce (Di mercoledì 31 marzo 2021) potrebbe essere vicino ad una svolta clamorosa il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, Federica Sciarelli manderà un filmato arrivato dalla Russia che potrebbe riaccendere le speranze. Nello spot pubblicitario creato per la puntata di questa sera, la Sciarelli esordisce dicendo: “Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso”. Prosegue poi aggiungendo alcuni particolari: una fedele telespettatrice del programma di Rai 3 avrebbe chiamato la redazione segnalando l’apparizione in una trasmissione televisiva russa di una giovane ragazza molto somigliante a Piera Maggio, madre di Denise. La ragazza racconta di essere stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)essere vicino ad una svolta clamorosa il caso di, la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Nella puntata di Chiin onda questa sera, Federica Sciarelli manderà un filmato arrivato dallacheriaccendere le speranze. Nello spot pubblicitario creato per la puntata di questa sera, la Sciarelli esordisce dicendo: “Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso”. Prosegue poi aggiungendo alcuni particolari: una fedele telespettatrice del programma di Rai 3 avrebbe chiamato la redazione segnalando l’apparizione in una trasmissione televisiva russa di una giovane ragazza molto somigliante a Piera Maggio, madre di. La ragazza racconta di essere stata ...

