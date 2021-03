Darsena Europa, Legambiente: 'Comune di Pisa e Parco Regionale dovrebbero essere coinvolti' (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Città Ecologica: 'La Darsena Europa non va realizzata' 9 marzo 2021 Legambiente Pisa commenta i risultati esposti dal Comune di Pisa dello studio che la stessa Amministrazione ha commissionato: l'... Leggi su pisatoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Città Ecologica: 'Lanon va realizzata' 9 marzo 2021commenta i risultati esposti daldidello studio che la stessa Amministrazione ha commissionato: l'...

Advertising

controradio : ?? Legambiente: Darsena Europa crea pericolo erosione per costa - - PisaNews : Darsena Europa. 'Probabili effetti sulla costa di Calambrone' - - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Darsena Europa, in uno studio commissionato dal Comune di Pisa gli effetti sulla spiaggia di Calambrone ?? di Danilo Renzul… - iltirreno : ?? Darsena Europa, in uno studio commissionato dal Comune di Pisa gli effetti sulla spiaggia di Calambrone ?? di Dani… - ilovepisa : RT @ComunePisa: #DarsenaEuropa, lo studio: «Probabili effetti sulla costa di #Calambrone». Stanziati altri 40 mila euro per ulteriori appro… -