Covid | Wittum AstraZeneca | ' nessun restyling | solo dato nome a vaccino'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Wittum

Il Tempo

E' il commento del generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, in ... Lo ha detto l'ad di Astrazeneca in Italia, Lorenzo, riferendosi alla produzione di vaccini in ...... l'istituto italiano che collabora con AstraZeneca nei test di controllo sul vaccino antie ... Lorenzo, Presidente di AstraZeneca Italia, sta facendo l'incredibile perché sia garantito al ...Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Condivido: il nome è abbastanza complicato". Questa, però, "non è nessuna operazione di restyling. Il processo di definizione del nome di un farmaco è completamen ...Indispensabile l’accertamento di un eventuale nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed i problemi circolatori riscontrati in alcune persone da poco vaccinate.