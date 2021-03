Chi è Beatrice Marchetti, carriera e vita privata della modella bresciana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Poco conosciuta al piccolo schermo, Beatrice Marchetti potrebbe essere pronta a rimediare: vociferata tra i prossimi concorrenti a sbarcare in Honduras, la Marchetti sarebbe tra i nomi del cast di ‘rinforzo’ de L’Isola dei Famosi 2021. Modella bresciana, la neo-concorrente si è fatta strada nel mondo delle passerelle sin da giovanissima. Beatrice Marchetti età, altezza, carriera: tutto sulla modella bresciana Originaria di Zone, comune lombardo di 1.043 abitanti della provincia di Brescia, Beatrice – che oggi ha 25 anni – si è fatta notare quando appena sedicenne ha stregato le passerelle parigine sfilando per Giambattista Valli. “La ragazza bresciana, – scriveva ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Poco conosciuta al piccolo schermo,potrebbe essere pronta a rimediare: vociferata tra i prossimi concorrenti a sbarcare in Honduras, lasarebbe tra i nomi del cast di ‘rinforzo’ de L’Isola dei Famosi 2021. Mo, la neo-concorrente si è fatta strada nel mondo delle passerelle sin da giovanissima.età, altezza,: tutto sulla moOriginaria di Zone, comune lombardo di 1.043 abitantiprovincia di Brescia,– che oggi ha 25 anni – si è fatta notare quando appena sedicenne ha stregato le passerelle parigine sfilando per Giambattista Valli. “La ragazza, – scriveva ...

