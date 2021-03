Ascolti tv 30 marzo digital e pay | centomila per Sinner Denzel Washington non perdona e rifà il botto Batte il dating di RealTime e Far West su Iris

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Tv gruppi: altre Rai 6,92% nell’intera giornata e 7,54% in prima serata; altre Mediaset 7,4% e 7% La super fiction Leonardo ma anche gli Azzurrini impegnati nelle qualificazioni europee su Rai2, ieri – martedì 30– sulle generaliste. Su SkyUno 4 Ristoranti ha conseguito 47mila spettatori e lo 0,2% di share. Su Sky Sport, inoltre, l’incontro di del torneo ATP di Miami di Jannikcontro Emil Ruusuvuori ha avuto oltre 100 mila spettatori. Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata. Rai4Real Time eIn prima serata. Su Rai4 The Equalizer2-Senza perdono ha ottenuto quasi 1,1 milioni di spettatori ed il 4,33%. La settimana scorsa il primo film della saga conWashinton aveva avuto 764mila ...

DikovaPoli : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 30 Marzo 2021 in fascia pomeridiana. 1.977.000 di telespettatori e il 19.4% di share. ???? - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 30 Marzo 2021 in fascia pomeridiana. 1.977.000 di telespettatori e il 19.4% di share. ???? - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 30 Marzo #Pomeriggio5 ha conquistato nel programma di ieri; 1.735.000 telespettatori e (16.5… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 30 Marzo #LaVitaInDiretta ha raccolto davanti al video 1.855.000 telespettatori con il 16.5%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 30 Marzo 3.004.000 telespettatori (24%) hanno visto ieri una nuova puntata di #UominiEDonne -

Il programma 'Chi l'ha visto?' si occuperà di questa storia nella puntata di mercoledì 31e c'... Sicuramente glidella trasmissione Rai lieviteranno grazie a questa clamorosa novità ed è ...tv, Leonardo vince ma cala su Rai1 Leonardo vince glitv di martedì 302021, la fiction di Rai1 però cala rispetto all' esordio da record : 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share (primo episodio a 6.225.000 e il 22.9%, secondo episodio ...