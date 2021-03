App per usare il cellulare come un Walkie Talkie PPT

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Per comunicare usando i cellulari smartphone, è inutile pagare per gli SMS o per fare le chiamate classiche, visto che ormai possiamo utilizzare le applicazioni di telefonia VoIP oppure sfruttare le chiamate WhatsApp o di Facebook Messenger, ottime anche per scambiare messaggi di testo e messaggi audio gratuiti, sempre usando la connessione internet. Altra alternativa per parlare prevede dimessaggi vocali eilfosse un: praticamente èse si utilizzasse una segreteria telefonica gratuita in cui registrare messaggi vocali, con in più la possibilità di scambiare messaggisi farebbe con un tradizionale, parlando e ricevendo risposte in successione, dicendo ...