Anche sulla serie dei Samsung Galaxy S10 la patch di aprile 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di aprile 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21, procedendo poi a fare altrettanto per i Note 10. L’ultima release ha raggiunto adesso Anche i Samsung Galaxy S10 in alcuni mercati. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’impegno profuso dal colosso di Seul sta davvero impressionando tutti, a maggior ragione per quanto riguarda i dispositivi più vecchie e specie considerando che aprile 2021 non è ancora arrivato. L’aggiornamento in questione porta il firmware alla versione G97xxXXU9FUCD, che è ora disponibile a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in Svizzera e nei Paesi Bassi. Oltre alla patch di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire ladi sicurezza dia bordo deiS21, procedendo poi a fare altrettanto per i Note 10. L’ultima release ha raggiunto adessoS10 in alcuni mercati. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’impegno profuso dal colosso di Seul sta davvero impressionando tutti, a maggior ragione per quanto riguarda i dispositivi più vecchie e specie considerando chenon è ancora arrivato. L’aggiornamento in questione porta il firmware alla versione G97xxXXU9FUCD, che è ora disponibile a bordo deiS10, S10+ e S10e in Svizzera e nei Paesi Bassi. Oltre alladi ...

Advertising

LaStampa : Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Reg… - ricpuglisi : Quindi anche l'IMU sulla seconda casa non si paga? - Agenzia_Ansa : Gli arrestati, tra cui la dirigente del Dipartimento, sono accusati di aver alterato, in svariate occasioni, il flu… - MirkoNovelli83 : @ParticipioPart Sono due vicende diverse: se per il #JuveNapoli non ci sono dubbi sulla bontà della scelta di far g… - jekkin2 : La zona rossa non solo va abolita e non è valida per nessuno, cioè non è in vigore, visto anche che MAI niente del… -