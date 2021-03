Vacanze di Pasqua all’estero? Speranza impone la quarantena obbligatoria: il provvedimento (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica per i viaggi all’estero consentiti e invece l’Italia in zona rossa. Adesso per chi dovrà andare all’estero, anche per le Vacanze Pasquali, serviranno due tamponi e quarantena obbligatoria di cinque giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertofirmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza,di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per tutti i Paesi extra Eu. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica per i viaggiconsentiti e invece l’Italia in zona rossa. Adesso per chi dovrà andare, anche per leli, serviranno due tamponi edi cinque giorni. SportFace.

