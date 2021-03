Ultime Notizie Roma del 30-03-2021 ore 18:10 (Di martedì 30 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Perrino emergenza primo piano L’obiettivo è raggiungere la vaccinazione del 80% della popolazione a fine settembre ha detto il commissario straordinario all’emergenza trovi del generale figliuolo secondo il quale c’è già un cambio di Passo Nella campagna e ora si può incrementare la propria dei Pattinatori iniziate a Genova le somministrazioni in farmacia Intanto il premier draghi e La vuol dire si sono vaccinati con una dose astrazeneca a Roma come previsto dal calendario della campagna del Lazio il governo informa che è stata superata la soglia dei 3 milioni di vaccinati con Seconda dose le persone memorizzate sono un poco più di 3 milioni mentre le somministrazioni arrivano a 9 milioni e mezzo pari al 85,8% dei vaccini finora distribuiti alle regioni delle vittime del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Perrino emergenza primo piano L’obiettivo è raggiungere la vaccinazione del 80% della popolazione a fine settembre ha detto il commissario straordinario all’emergenza trovi del generale figliuolo secondo il quale c’è già un cambio di Passo Nella campagna e ora si può incrementare la propria dei Pattinatori iniziate a Genova le somministrazioni in farmacia Intanto il premier draghi e La vuol dire si sono vaccinati con una dose astrazeneca acome previsto dal calendario della campagna del Lazio il governo informa che è stata superata la soglia dei 3 milioni di vaccinati con Seconda dose le persone memorizzate sono un poco più di 3 milioni mentre le somministrazioni arrivano a 9 milioni e mezzo pari al 85,8% dei vaccini finora distribuiti alle regioni delle vittime del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: altri 529 morti, risalgono casi, ma calo rianimazioni Sono 301.451 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri i test erano stati 156.692. Il tasso di positività è del 5,3%, in calo di ben il 2,9% rispetto a ieri, quando era ...

Sono 16.017 i nuovi positivi al Covid - 19, altri 529 morti Sono 16.017 i nuovi casi di posività in Italia al Covid - 19 e 529 morti le vittime registrate nel corso delle ultime 24 ore secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Numeri che, a fronte di 301.451 tamponi effettuati certificano un tasso di positività di poco superiore al 5,3%. Lombardia e Piemonte ...

Mondiali:Mancini,chiudiamo in Lituania con 3/a vittoria "Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L'insidia e' il campo sintetico". Lo dice Roberto Mancini, ct azzurro, alla vigilia di Lituania-Ital ...

Rai, Consiglio di Vigilanza avvia indagine conoscitiva sul servizio pubblico in Europa Ricordiamo che negli ultimi anni, peraltro, alcune delle maggiori società ... le cui tesi vengono spesso amplificate anche dal tg satirico di Mediaset "Striscia la notizia". Strane interazioni tra Rai ...

Sono 301.451 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri i test erano stati 156.692. Il tasso di positività è del 5,3%, in calo di ben il 2,9% rispetto a ieri, quando era ...
Sono 16.017 i nuovi casi di posività in Italia al Covid - 19 e 529 morti le vittime registrate nel corso delle ultime 24 ore secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Numeri che, a fronte di 301.451 tamponi effettuati certificano un tasso di positività di poco superiore al 5,3%. Lombardia e Piemonte ...