Rapper nella bufera: lancia scarpe sataniche con un particolare inquietante (Di martedì 30 marzo 2021) Incredibile quanto sta accadendo ad un giovane Rapper che ha lanciato una sua collezione di scarpe sataniche veramente inquietanti. scarpe della collezione di Lil Nas X (Twitte)Gli artisti sono sempre un po' estrosi e giocano con i contrasti e soprattutto con le cose che sanno possano far parlare di sé. Questa volta però Lil Nas X ha letteralmente esagerato. Il giovane Rapper americano, infatti, è stato investito dalla bufera in merito al lancio del suo nuovo singolo "Montero". Andiamo con ordine. In concomitanza dell'uscita del nuovo singolo Lil Nas X ha deciso di lanciare sul mercato una nuova collezione di sneakers. Nel video della canzone il Rapper mima gesti sessuali con una figura satanica e già questa era ...

imalexiareds : @valeria61728728 @Alefior87 @AmiciUfficiale non ricordo in quale edizione ma vinse moreno,un rapper che di intonazi… - repubblica : Air Max 'sataniche' con sangue umano lanciate dal rapper Lil Nas X: Nike fa causa all'azienda produttrice - X17Halo : Angeli nella Bibbia essere tipo: non avere paura del buio, non sorrido a sti rapper sono brutti in culo ?? - Castruccio64 : RT @Borghi_Tv: @lameduck1960 @MinutemanItaly 'Satan Shoes' contengono sangue umano nella suola 666 paia vendute in un minuto Nike. Just… - Borghi_Tv : RT @Borghi_Tv: @lameduck1960 @MinutemanItaly 'Satan Shoes' contengono sangue umano nella suola 666 paia vendute in un minuto Nike. Just… -