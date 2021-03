PNRR, CNEL: “Rafforzare PA e confronto con parti sociali” (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per affrontare il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza bisogna Rafforzare la filiera delle amministrazioni e poi abbiamo sottolineato la necessità di coinvolgere le parti sociali”. Lo ha detto il Presidente del CNEL Tiziano Treu nel corso della presentazione della Relazione 2020 su livelli e qualità dei servizi offerti dalle P.A. a imprese e cittadini. “Questa è una nuova stagione tra le parti sociali e Pubblica amministrazione – ha aggiunto ancora Treu sottolineando che “i rapporti negli anni passati sono stati anche conflittuali“. Lo scorso 17 febbraio, a proposito delle Amministrazioni pubbliche di fronte alla grande sfida della pandemia,il Presidente Mario Draghi affermava: “Nell’emergenza l’azione amministrativa, a livello centrale e nelle strutture locali e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Per affrontare il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza bisognala filiera delle amministrazioni e poi abbiamo sottolineato la necessità di coinvolgere le”. Lo ha detto il Presidente delTiziano Treu nel corso della presentazione della Relazione 2020 su livelli e qualità dei servizi offerti dalle P.A. a imprese e cittadini. “Questa è una nuova stagione tra lee Pubblica amministrazione – ha aggiunto ancora Treu sottolineando che “i rapporti negli anni passati sono stati anche conflittuali“. Lo scorso 17 febbraio, a proposito delle Amministrazioni pubbliche di fronte alla grande sfida della pandemia,il Presidente Mario Draghi affermava: “Nell’emergenza l’azione amministrativa, a livello centrale e nelle strutture locali e ...

