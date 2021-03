Pattinaggio artistico a rotelle: ad aprile primo test importante per le coppie e la danza (Di martedì 30 marzo 2021) Si disputeranno il 24 e il 25 aprile 2021 in Emilia Romagna, ma in due location distinte e separate ovvero Calderara Di Reno (Bologna) e Modena, i Campionati Interregionali di Pattinaggio artistico a rotelle delle specialità coppie e danza. Come già capitato nel 2019 e nel 2020 la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha deciso di radunare gli atleti specialisti di tutta Italia un unico luogo, in modo anche da consentirgli un primo confronto diretto e, soprattutto, un primo riscontro concreto da parte della giuria in vista dei Campionati Italiani, quest’anno organizzati all’interno degli Italian Roller Games, programmati a Riccione dal 7 giugno al 4 luglio. La gara delle coppie, in scena al Pala Pederzini di Calderara, sarà allestita ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Si disputeranno il 24 e il 252021 in Emilia Romagna, ma in due location distinte e separate ovvero Calderara Di Reno (Bologna) e Modena, i Campionati Interregionali didelle specialità. Come già capitato nel 2019 e nel 2020 la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha deciso di radunare gli atleti specialisti di tutta Italia un unico luogo, in modo anche da consentirgli unconfronto diretto e, soprattutto, unriscontro concreto da parte della giuria in vista dei Campionati Italiani, quest’anno organizzati all’interno degli Italian Roller Games, programmati a Riccione dal 7 giugno al 4 luglio. La gara delle, in scena al Pala Pederzini di Calderara, sarà allestita ...

