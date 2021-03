Parte lo screening a Golfo Aranci | circa 800 le prenotazioni

Advertising

operatwitt : @RobertoRedSox Visto che non si può andare da nessuna parte senza tampone, finalmente un po' di screening and traci… - infoitinterno : Record di tamponi nel Cagliaritano, 32mila nello screening del weekend: la guerra al virus parte dai cittadini - sardanews : Record di tamponi nel Cagliaritano, 32mila nello screening del weekend: la guerra al virus parte dai cittadini - vivere_sardegna : Record di tamponi nel Cagliaritano, 32mila nello screening del weekend: la guerra al virus parte dai cittadini - laura_pi79 : RT @NonVaccinato: “Rivolgiamoci agli 'asintomatici' che corrono a fare tamponi: i morti per infarto si sono triplicati, un terzo delle visi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte screening

LA NAZIONE

La campagna dia Golfo Aranci. Mentre il totale dei positivi arriva a 44, a Golfo Arancilosulla popolazione. Sono ben 800 le persone persone che si sono prenotate per lo, mrntre sono 400 i tamponi eseguiti nelle ultime settimane tramite la convenzione con il ......i soci volontari hanno dato il massimo per essere di supporto nelle molteplici richieste da... alla campagna nazionale di siero prevalenza e all'assistenza al personale sanitario per lo...Lunedi 26 aprile alle 21 in modalità on line avrà inizio il corso per diventare volontario del comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. “L’impegno di questo anno – dicono dalla Cri – è s ...Parte oggi il maxi screening organizzato dal Comune di Golfo Aranci, al fine di verificare l’andamento dei contagi e comprendere se la curva sia in ...