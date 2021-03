“Non doveva farlo”. Amici 20, ora è Anna Pettinelli a ricevere critiche: “Ha sbagliato” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’ultima puntata serale di Amici è stato eliminato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi è il quarto allievo a lasciare la gara, dopo Ibla, Gaia ed Esa. L’allievo della scuola si è detto consapevole che prima o poi sarebbe toccato a tutti, quindi anche a lui. Si è intuito dalle sue parole che lui fosse certo di essere eliminato, ma ha deciso di prenderla con serenità. Maria De Filippi ha provato a consolarlo: “Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere magari litigi che appartengono a un’età diversa, a una spensieratezza diversa”. Leonardo ha confermato tutto ciò che gli ha detto Maria, aggiungendo che nonostante tutto è stata un’esperienza bellissima. (Continua dopo la foto) A salvarsi è stato Aka7even che, dopo essere rientrato in casetta, ha avuto modo di ripensare a tutto quello che è successo in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’ultima puntata serale diè stato eliminato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi è il quarto allievo a lasciare la gara, dopo Ibla, Gaia ed Esa. L’allievo della scuola si è detto consapevole che prima o poi sarebbe toccato a tutti, quindi anche a lui. Si è intuito dalle sue parole che lui fosse certo di essere eliminato, ma ha deciso di prenderla con serenità. Maria De Filippi ha provato a consolarlo: “Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere magari litigi che appartengono a un’età diversa, a una spensieratezza diversa”. Leonardo ha confermato tutto ciò che gli ha detto Maria, aggiungendo che nonostante tutto è stata un’esperienza bellissima. (Continua dopo la foto) A salvarsi è stato Aka7even che, dopo essere rientrato in casetta, ha avuto modo di ripensare a tutto quello che è successo in ...

