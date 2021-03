Mancini “Lituania sarà molto chiusa e non ci concederà spazi” (Di martedì 30 marzo 2021) VILNIUS (Lituania) (ITALPRESS) – “Le insidie sono quelle del campo, perchè non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà tanti spazi”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia di Lituania-Italia, gara in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Domani potrebbe fare il suo debutto il brasiliano Toloi. “C’è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”, spiega il Mancio che poi torna sulla Lituania, reduce dal ko di misura in casa della Svizzera. “E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) VILNIUS () (ITALPRESS) – “Le insidie sono quelle del campo, perchè non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche unachee non citanti”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, alla vigilia di-Italia, gara in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Domani potrebbe fare il suo debutto il brasiliano Toloi. “C’è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”, spiega il Mancio che poi torna sulla, reduce dal ko di misura in casa della Svizzera. “E’ una squadrafisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Mancini “Lituania sarà molto chiusa e non ci concederà spazi” - - SkySport : Lituania-Italia, Mancini: 'Vogliamo la terza vittoria consecutiva. Toloi? Possibile' - nestquotidiano : Mancini “Lituania sarà molto chiusa e non ci concederà spazi” - fisco24_info : Mancini, chiudiamo in Lituania con terza vittoria: 'Incognite il campo di Vilnius in sintetico e la stanchezza' - ionosonopirla : RT @RaiSport: Domani l'#Italia potrebbe eguagliare il record di 25 risultati utili consecutivi di Lippi, #Mancini: 'Vuol dire che stiamo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Lituania Lituania - Italia, Mancini: "Vogliamo la terza vittoria consecutiva. Toloi? Possibile" ... ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi', ha affermato il Ct dell'Italia Mancini in conferenza. Avversario da non sottovalutare la Lituania, nonostante la ...

Mondiali:Mancini,chiudiamo in Lituania con 3/a vittoria "Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L'insidia e' il campo sintetico". Lo dice Roberto Mancini, ct azzurro, alla vigilia di Lituania - Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022. Mancini ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi. "...

Mancini "Lituania sarà molto chiusa e non ci concederà spazi" - Sicilianews24 Calcio, Roberto Mancini: “Concludere con 9 punti sarebbe ottimo, Lituania sarà molto chiusa” Domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà in campo per la terza sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di in Qatar. Gli azzurri, reduci ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA/ Diretta tv: Immobile o Belotti in prima punta? Probabili formazioni Lituania Italia, qualificazioni ai Mondiali: diretta tv e notizie alla vigilia sulle scelte dei due allenatori per la partita.

... ma anche unache sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi', ha affermato il Ct dell'Italiain conferenza. Avversario da non sottovalutare la, nonostante la ..."Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L'insidia e' il campo sintetico". Lo dice Roberto, ct azzurro, alla vigilia di- Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022.ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi. "...Domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà in campo per la terza sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di in Qatar. Gli azzurri, reduci ...Probabili formazioni Lituania Italia, qualificazioni ai Mondiali: diretta tv e notizie alla vigilia sulle scelte dei due allenatori per la partita.