Lewandowski, l’infortunio è più serio del previsto: salterà i quarti di Champions col PSG. Il comunicato del Bayern (Di martedì 30 marzo 2021) Sembra più serio del previsto l’infortunio rimediato da Robert Lewandowski in Nazionale polacca. Sebbene le prime stime dei tempi di recupero fossero sui 10 giorni, il Bayern Monaco attraverso una nota ufficiale, ha comunicato invece che il polacco necessiterà di almeno 1 mese per recuperare, saltando così il doppio confronto dei quarti di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Questo il comunicato del club bavarese: “Robert Lewandowski ha contratto un allungamento dei legamenti del ginocchio destro. L’attaccante dell’FC Bayern resterà fuori per circa quattro settimane. Dopo il 3-0 della nazionale polacca contro Andorra, Lewandowski è tornato prematuramente a Monaco, dove la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Sembra piùdelrimediato da Robertin Nazionale polacca. Sebbene le prime stime dei tempi di recupero fossero sui 10 giorni, ilMonaco attraverso una nota ufficiale, hainvece che il polacco necessiterà di almeno 1 mese per recuperare, saltando così il doppio confronto deidiLeague contro il Paris Saint-Germain. Questo ildel club bavarese: “Robertha contratto un allungamento dei legamenti del ginocchio destro. L’attaccante dell’FCresterà fuori per circa quattro settimane. Dopo il 3-0 della nazionale polacca contro Andorra,è tornato prematuramente a Monaco, dove la ...

Advertising

AdriJuve64 : RT @BombeDiVlad: ?? #BayernMonaco, #Lewandowski si infortuna con la #Polonia: ecco l'entità dello stop ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #WCQ https:… - sportli26181512 : Lewandowski, infortunio con la Polonia: out un mese, salta il Psg in Champions League: Sicuro assente contro l'Ingh… - MusticaG : #Lewandowski salta entrambe le gare contro il #Psg: stop di un mese per il polacco dopo l'infortunio al ginocchio.… - infoitsport : Polonia, infortunio ai legamenti per Lewandowski: out con l'Inghilterra - infoitsport : Lewandowski, infortunio con la Polonia: salta l'Inghilterra, Bayern Monaco in ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski l’infortunio Champions League, Salisburgo-Bayern Monaco: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli