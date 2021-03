Lazio in zona arancione, salgono i nuovi casi e i ricoveri. D’Amato: ‘L’attenzione deve essere alta’. I dati di oggi (Di martedì 30 marzo 2021) Su oltre 14.000 tamponi (+4.609 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 23.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 testi) nel Lazio si sono registrati 1.593 nuovi casi (con un incremento di 190). 32 i pazienti deceduti e 1.696 quelli guariti. “Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra tamponi e positivi è a 10%. Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Dalla mezzanotte di domani aperte le prenotazioni per gli anni 67-66 (nati nel 1955 1954). Bisogna mantenere molto alta l’attenzione” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 424 i casi nelle ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Su oltre 14.000 tamponi (+4.609 rispetto alla giornata di ieri) e oltre 23.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 testi) nelsi sono registrati 1.593(con un incremento di 190). 32 i pazienti deceduti e 1.696 quelli guariti. “Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano ie i. Il rapporto tra tamponi e positivi è a 10%. Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Ia Roma città sono a quota 800. Dalla mezzanotte di domani aperte le prenotazioni per gli anni 67-66 (nati nel 1955 1954). Bisogna mantenere molto alta l’attenzione” – commenta l’assessore. Coronavirus nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 424 inelle ultime ...

