Advertising

zazoomblog : La scorta difese la compagna da Le Iene archiviate le accuse a Conte - #scorta #difese #compagna #archiviate -

Ultime Notizie dalla rete : scorta difese

IL GIORNO

Il fascicolo era stato aperto dai pm della Procura di Roma, dopo una denuncia di Fratelli d'Italia in merito a un episodio risalente al 26 ottobre scorso, quando ladell'allora premier ...... il leghista aveva preso ledell'insegnante, affermando di volerlo mantenere all'interno del ... Ha contribuito a far sì che fossi messa sotto". "È un sindacalista, rappresentante dei ...Roma, 30 marzo 2021 - Nulla di illecito dell'intervento della scorta dell'ex presidente Conte per "difendere" la sua fidanzata dall'assalto di un inviato della trasmissione tv Le Iene Il Tribunale dei ...La tragedia in via delle Sorgenti l’11 settembre 2018. I due imputati accusati di omicidio colposo. L’avvocato della famiglia ha citato a giudizio anche i responsabili civili ...